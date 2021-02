Drammatico scontro a Teramo, Ariana muore a 24 anni: aspettava un bimbo

Per la giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante gli immediati soccorsi.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale 16 nel territorio di Pineto, in provincia di Teramo.

Drammatico schianto a Teramo

Un terribile incidente costato la vita ad una ragazza di appena 24 anni, quello avvenuto mercoledì mattina all’alba lungo la strada statale 16 nel territorio di Pineto.

A perdere la vita Ariana Huseinovic, di origini straniere ma residente a Silvi insieme al compagno.

Come riferisce anche Fanpage, la ragazza era alla guida di una Peugeot 206 quando, per cause ancora in corso di accertamento, la sua vettura si è scontrata con una Ford Fiesta proveniente in direzione opposta.

A lanciare l’allarme sono stati gli altri automobilisti in transito sul luogo dell’incidente, che hanno allertato i soccorsi.

Il conducente dell’altra vettura, un 34enne del posto, è rimasto praticamente illeso.

Per Ariana invece non c’è stato nulla da fare. La ragazza, che aspettava un bambino dal suo compagno, è morta praticamente sul colpo.

La dinamica dello schianto

Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato il drammatico incidente.

La 24enne potrebbe aver accusato un malore o un colpo di sonno. La sua auto, prima di scontrarsi con la Ford Fiesta proveniente in direzione opposta, ha urtato anche un muretto.

Il responsabile delle indagini ha concesso il nulla osta per il funerale, non ritenendo necessario effettuare l’esame autoptico sul corpo della vittima.

La salma di Ariana è stata quindi restituita ai suoi familiari, che hanno già fissato i funerali.

L’ultimo saluto alla 24enne si terrà il prossimo sabato alle 15:30, alla casa funeraria Pianacce di Silvi, dove è stata anche allestita la camera ardente.