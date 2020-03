Incidente sul lavoro a Vercelli: morto un operaio di 30 anni

Terribile incidente sul lavoro a Vercelli: un operaio della General Packaging è morto schiacciato da un muletto mentre scaricava del materiale.

A poco più di 48 ore dall’ultima tragedia, si verifica l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Incidente sul lavoro a Vercelli

Dramma alla General Packaging di Vercelli, ditta piemontese che si occupa di imballaggi. Un operaio di appena 30 anni sarebbe stato travolto da un muletto mentre scaricava del materiale.

Come riporta anche Fanpage, per il ragazzo non c’è stato purtoppo nulla da fare. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i Carabinieri, ma l’operaio, il cui nome non è ancora stato reso noto, è morto sul colpo.

La vittima, autista della ditta che si occupa di imballaggi e confezionamenti, stava riponendo del materiale dal mezzo da lui stesso guidato. All’improvviso, il muletto della ditta piemontese si sarebbe ribaltato travolgendolo. Il ragazzo è rimasto schiacciato sotto l’enorme peso.

Aperta un’indagine

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per accertare la dinamica esatta dell’incidente. La Procura di Vercelli ha aperto un’inchiesta per constatare se vi siano eventuali responsabilità per la morte dell’operaio o se la drammatica vicenda sia stata causata da una qualche distrazione della vittima stessa.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina. Quello di Vercelli è l’ennesima morte bianca, arrivata a poco piùdi 48 ore da quella avvenuta in una ditta di Bellusco, in Brianza.

La scorsa domenica, infatti, un operaio 44enne ha perso la vita cadendo da un forno spento.

L’uomo è precipitato da un’altezza di 13 metri morendo sul colpo. L’operaio lavorava nella ditta Zincol Lombardia di Bellusco. La fabbrica si occupa della lavorazione dei metalli.

Intanto, come già segnalato dall’Inail, a gennaio di quest’anno le denunce di incidenti sul lavoro sono diminuite del 3% rispetto a quelle di gennaio dello scorso anno, ma sono in crescita gli incidenti mortali sul lavoro del 18% rispetto al gennaio 2019.