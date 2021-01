Incidente sul lavoro: muore operaio a Frattamaggiore

Muore a 47 anni per un incidente sul lavoro. E’ accaduto ad un operaio a Frattamaggiore. Un solaio ha ceduto facendolo cadere.

L’incidente sul lavoro che ha stroncato la vita dell’operaio è avvenuto in un complesso di via Ianniello a Frattamaggiore (Napoli).

La dinamica dell’incidente

L’ennesimo incidente sul lavoro è accaduto oggi a Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Un operaio di 47 anni ha fatto un volo di 5 metri a causa di un solaio che ha ceduto. L’incidente è avvenuto questa mattina.

L’uomo era a lavoro in un complesso di via Ianniello, non distante dall’Ospedale Civile San Giovanni di Dio. La caduta gli ha fatto battere la testa stroncandolo sul colpo.

Dell’uomo non si conosce l’identità. Si conoscono soltanto le sue iniziali ovvero R. S.. L’uomo viveva a Carinaro, in provincia di Caserta. A casa lo aspettavano la moglie e i suoi tre figli. Da loro non potrà fare più ritorno.

Le indagini

Sul posto sono stati inutili i soccorsi. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione delle autorità. L’operaio subirà l’autopsia.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della locale caserma oltre al personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli uomini in divisa cercheranno di ricostruire la dinamica dell’incidente che ha stroncato la vita dell’uomo.

I Carabinieri saranno al lavoro anche per sentire le testimonianze degli altri operai presenti sul posto. L’edificio, infatti, doveva essere sottoposto a dei lavori di manutenzione.

Inoltre, si dovrà verificare anche se i lavori si stavano svolgendo in modo regolare, tenendo conto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.