Incidente sul lavoro, crolla un cantiere: un operaio in gravissime condizioni

Il crollo, che ha coinvolto una porzione di solaio, è avvenuto a ridosso della Statale 16 a San Benedetto del Tronto. Due operai rimasti intrappolati sotto le macerie.

La Procura ha aperto un fascicolo sull’incidente.

Incidente sul lavoro a San Benedetto del Tronto

Ennesimo incidente sul lavoro quello avvenuto nel pomeriggio di lunedì a San Benedetto del Tronto, provincia di Ascoli Piceno. Come riferisce anche La Repubblica, due operai sono stati coinvolti nel crollo del solaio di una palazzina.

Intorno alle 15:30, il solaio ha improvvisamente ceduto, facendo crollare l’intera palazzina in costruzione sulla Statale 16, nella zona di San Pio X.

Due operai sono stati travolti dalle macerie del palazzo e sono rimasti bloccati in attesa dei soccorsi. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre vivi i due operai.

Uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni. Sorte migliore è toccata all’altro, che non è in pericolo di vita.

Aperta un’inchiesta

La procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha quindi aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto nel cantiere. Lesioni è l’ipotesi di reato. Al momento il fascicolo è aperto contro ignoti.

Degli accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente se ne stanno occupando gli uomini della polizia giudiziaria e del personale dell’ufficio Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Proprio ieri, 12 ottobre, si è celebrata la 70esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall’Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, Anmil.

Alla cerimonia è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha definito quella degli incidenti sul lavoro:

“Una ferita sociale che lacera il Paese”.

Come riferisce l’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro le denunce di infortunio mortale nei primi 8 mesi di questo 2020 sono state 823, 138 in più rispetto alle stesse mensilità dello scorso anno.