Incidente sul lavoro a Cremona: operaio muore nel cantiere dell’ospedale

Drammatico incidente sul lavoro a Cremona. Un operaio di 60 anni è morto mentre lavorava nel cantiere dell’ospedale.

La vittima era un dipendente della ditta che sta realizzando il bunker per il nuovo acceleratore lineare. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 17. L’uomo è stato travolto dal materiale presente nel cantiere.

Operaio morto a Cremona

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di giovedì in un cantiere che si trova all’ospedale di Cremona. Come riferisce anche Skytg24, un operaio bergamasco di circa 60 anni, dipendente di una ditta esterna di Milano, ha perso la vita durante i lavori di isolamento piombato del bunker che ospiterà il nuovo acceleratore lineare, al secondo piano interrato dell’edificio.

L’uomo è rimasto schiacciato da decine di lastre di acciaio, che si sono staccate dalla parete. Nonostante i soccorsi immediati, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, oltre alla polizia, sono giunti anche i vigili del fuoco per rimuovere il materiale che ha ucciso il 60enne, prossimo alla pensione. Il cantiere è stato posto sotto sequestro e sono in corso verifiche in collaborazione con l’Azienda dei trasporti Valpadana.

“Un fatto che ci lascia sgomenti”,

è il commento di Giuseppe Rossi, direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona, accorso immediatamente sul luogo dell’incidente.

“A nome della direzione e di tutti i dipendenti esprimo un pensiero di vicinanza ai famigliari per la perdita improvvisa e tragica del loro caro”

ha concluso Rossi. Intanto, nelle prossime la Procura di Cremona aprirà un fascicolo, per accertare quanto accaduto nel cantiere dell’ospedale.

Quello nel nosocomio cremonese avrebbe dovuto essere uno degli ultimi lavori importanti, poi il 60enne sarebbe andato in pensione.