Incidente sul lavoro a Carpi: operaio muore schiacciato nel macchinario per la carne

Incidente sul lavoro a Carpi: operaio muore schiacciato nel macchinario per la...

Ennesimo incidente sul lavoro, questa volta a Carpi, dove un operaio è stato stritolato dal macchinario per lavorare la carne.

Drammatico incidente sul lavoro in un’azienda di Carpi. Cosa è accaduto?

Incidente sul lavoro

È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso l’ennesimo incidente sul lavoro a Carpi, in provincia di Modena. Come riporta anche Fanpage, un operaio 41enne sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi di un macchinario per la carne.

Samuel Remel, questo il nome della vittima, era originaio del Ghana, ma da diverso tempo risiedeva in Emilia Romagna.

Lavorava in una ditta esterna. Al momento dell’incidente pare che l’uomo stesse pulendo un macchinario utilizzato per lavorare la carne, quando sarebbe rimasto bloccato nell’ingranaggio.

Per il 41enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma per l’operaio è stato tutto inutile. I sanitari giunti sul luogo dell’incidente hanno potuto soltanto accertarne il decesso.

L’ennesimo incidente sul lavoro ha scatenato la rabbia dei sindacati, tanto che i rappresentanti dei laoratori aderenti a Filt Cgil, Flai e Filcams hanno indetto una giornata di sciopero dopo quanto accaduto.

“Rischi inammissibili quelli che corrono i lavoratori”

è la pesante accusa mossa dai delegati.

Altri due incidenti mortali

L’incidente mortale non sembra essere stata una fatalità, tanto più che nel luglio 2019 un altro operaio era rimasto incastrato con la mano in un nastro trasportatore.

Il 3 marzo scorso è avvenuto un altro incidente mortale a Vercelli: un operaio di 30 anni era stato travolto da un muletto. Qualche giorno prima a Bellusco, in Brianza, un operaio di 44 anni aveva perso la vita, cadendo da un forno spento.

A gennaio di quest’anno le denunce di incidenti sul lavoro sono diminuite del 3% rispetto a quelle di gennaio dello scorso anno, ma sono in crescita gli incidenti mortali sul lavoro del 18% rispetto al gennaio dell’anno precedente.