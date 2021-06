Incidente sul lavoro ad Avola, crolla un ballatoio: operaio muore sotto le macerie, ferito un collega

Sebastiano Presti, 45 anni, è morto sul colpo, mentre l’altro operaio è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Incidente sul lavoro ad Avola

Ennesimo incidente sul lavoro questa mattina ad Avola, nel siracusano.

Due operai sono rimasti coinvolti nel crollo di un ballatoio in via Cardarella. Per uno di loro – Sebastiano Presti, 45 anni – non c’è stato nulla da fare.

“Sorte migliore” è toccata al collega, che è rimasto ferito e subito trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Le condizioni dell’operaio sarebbero piuttosto gravi.

Indagini in corso

La vittima lascia una moglie e due figli. Secondo i primi riscontri, i due operai stavano smantellando il primo piano dello stabile, quando il ballatoio è crollato, travolgendoli.

La polizia sta effettuando i rilievi nel cantiere che è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Siracusa.

Ascoltati diversi testimoni per capire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza.

Notizia in aggiornamento.