Un incidente stradale mortale in Via Ernesto Basile in provincia di Palermo, ha sconvolto un’intera comunità. Una giovane coppia morta sul colpo. Ecco tutti i dettagli.

Un incidente stradale fatale ha sconvolto due famiglie e un’intera Comunità a Misilmeri in provincia di Palermo.

Una giovane coppia, lei 29 e lui 37 anni, ha purtroppo perso la vita a seguito di un grave incidente, avvenuto intorno alle ore 12 del 3 Giugno, in Via Ernesto Basile, all’altezza della Ricas.

Le dinamiche dell’incidente

Le vittime dell’incidente sono Carmelo Granata, noto per essere stato uno dei dipendenti comunale nel settore dei rifiuti, e Virginia Calvaruso. Un terzo uomo inoltre sarebbe rimasto ferito nel violento schianto.

La coppia prossima alle nozze, era a bordo di uno scooter quando si è scontrata con una BMW X3. Inutile l’intervento dei soccorsi, i quali non hanno potuto costatarne che il decesso. Sul posto anche la polizia municipale la quale ha condotto i rilievi.

Quanto alle cause dello scontro, consumatosi nei pressi dello svincolo che conduce in viale Regione Siciliana, direzione Trapani, risultano essere attualmente ancora in fase di accertamento.

Lo messaggio di cordoglio dell’Amministrazione Comunale

Subito dopo la terribile tragedia, l’Amministrazione Comunale di Misilmeri ha voluto ricordare la coppia tragicamente caduta, con un lungo post sui social con il quale altresì, ha voluto stringersi al dolore dei loro cari:

“Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. Stamattina in un tragico incidente stradale […] Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti”

e ancora, parlando dei progetti della coppia, la quale presto sarebbe dovuta convolare a nozze:

”I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia, si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata”

ha concluso l’Amministrazione Comunale locale.