Incidente stradale ad Avellino: muore sul colpo 17 enne

Tragico incidente stradale ad Avellino: una 17 enne ha perso la vita dopo che la Smart guidata dalla sorella ha sbandato fortemente.

L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi tra Rione San Tommaso e via Due Principati.

Lo schianto in centro città

L’incidente stradale che ha messo fine alla vita di Debora Prisco, studentessa 17 enne di Avellino, è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 26 gennaio 2021, in centro cittadino.

Stando ad una prima ricostruzione, al volante c’era la sorella Annabella Prisco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La Smart era, probabilmente, impegnata in un sorpasso quando si sarebbe schiantata, a tutta velocità, contro una 500 L parcheggiata. Lo schianto tra via Due Principati e via Di Vittorio. Sono state tre le vetture coinvolte nell’incidente.

Nell’impatto la 17 enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. Inutili i soccorsi. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi sgomenti dei passanti. La vettura si è ribaltata ed il cadavere della giovane sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono giunte tre ambulanze. Il tratto di strada è stato chiuso per i rilievi del caso.

Scene di dolore atroce sono seguite all’arrivo dei genitori della vittima. La sorella è in buone condizioni ma versa, al momento, in stato di choc. Annabella resta sotto osservazione.

Le due erano molto unite, persino sui social. Su TikTok, ad esempio, avevano un account in comune. Proprio su quell’account l’ultimo video insieme, caricato poche ore fa.

Una vita spezzata

Debora era una studentessa brillante del liceo scientifico Mancini del capoluogo irpino. Era una ragazza solare ed intraprendente. Sgomente tutte le persone che la conoscevano. Non si riescono a spiegare come una vita così possa essere spezzata in pochi secondi.

La ragazza era molto attiva sui social e, probabilmente, seguiva le orme della sorella, nota influencer della città di Avellino e modella.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO