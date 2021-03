Per le due vittime non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto verso le 7,30 di questa mattina in contrada Spinagallo.

Al vaglio la dinamica dello scontro, costato la vita ad un uomo di 54 anni e ad un giovane di 36.

Incidente sulla Maremonti: morte due persone

Due vittime e due feriti: è il drammatico bilancio di un incidente avvenuto questa mattina sulla Maremonti, la strada che collega Siracusa ai comuni montani circostanti.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre vetture: una Mercedes, una Passat e una Golf.

Ad avere la peggio sono stati i conducenti della Golf e della Passat.

Il primo a perdere la vita è stato Antonio Di Luciano, un uomo di 54 anni. L’uomo, che è morto praticamente sul colpo, era alla guida della Golf.

La seconda vittima è un giovane di 36 anni, Marco Sconza, anche lui di Canicattì. Il 36enne è stato trasferito con l’elisoccorso al vicino ospedale, ma è deceduto durante le operazioni di soccorso.

Due persone ferite

Nel drammatico incidente è stata coinvolta una terza auto, la Mercedes, a bordo della quale viaggiavano due persone, che sono rimaste ferite.

Estratti dalle lamiere della vettura, sono stati trasferiti in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i Militari dell’Arma e due pattuglie della polizia municipale.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, costato la vita a due persone.

Notizia in aggiornamento.