Incidente in Sardegna, 21enne travolto e ucciso sul ciglio della strada: morto...

Terribile incidente nella notte di sabato a Villasimius, in Sardegna. Un ragazzo di 21 anni è stato travolto ed ucciso da un’auto.

Alla guida della vettura, un suo coetaneo. La vittima stava rientrando a piedi a casa, dopo una serata trascorsa in discoteca. L’impatto con l’asfalto gli è stato fatale: il 21enne è morto sul colpo. Il ragazzo alla guida dell’auto, che ha provocato l’incidente mortale in Sardegna, è ora indagato per omicidio stradale.

Incidente in Sardegna

Aveva soltanto 21 anni il ragazzo di Cagliari travolto ed ucciso da un’auto all’alba di domenica. Edoardo Visconti, questo il nome della vittima, stava rientrando a casa a piedi, dopo una serata trascorsa in discoteca.

Un’auto lo ha travolto, mentre camminava sul ciglio della strada, sbalzandolo ad oltre una 15ina di metri di distanza. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Autista indagato per omicidio stradale

Come riferisce anche l’Unione Sarda, alla guida dell’auto che ha investito il giovane c’era un coetaneo di Edoardo, che è ora indagato per omicidio stradale.

Insieme a lui, nella vettura, c’era un altro amico. La sua macchina sarebbe piombata addosso al 21enne, non lasciandogli scampo.

L’incidente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di San Vito, è avvenuto alle 6:20 di domenica mattina. Il ragazzo stava camminando lungo la strada provinciale di Villasimius.

Dopo aver trascorso la serata in un locale, stava facendo rientro a casa, quando una Polo l’ha investito. L’impatto gli è stato fatale: Edoardo Visconti è morto sul colpo.

Grande cordoglio per la morte del giovane. Lo stesso sindaco di Villasimius, Luca Dessì, ha espresso il suo rammarico per l’ennesimo incidente mortale costato la vita ad un giovane.

“Non abbiamo parole. Siamo tutti addolorati”

ha raccontato il primo cittadino. Intanto, sono in corso le indagini per accertare le responsabilità dell’incidente.