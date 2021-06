La bambina di 6 anni non ha riportato lesioni gravi. La madre, sottoposta ad un intervento chirurgico d’urgenza, è morta all’ospedale di Caserta.

Al vaglio degli inquirenti la posizione del 17enne che era alla guida della Minicar.

Incidente a San Nicola La Strada

Drammatica incidente nella serata di lunedì, 14 giugno, a San Nicola La Strada, provincia di Caserta.

Una donna di 40 anni e la figlia di 6 sono state investite da una minicar50, mentre le due si trovavano davanti a un bar tra viale Italia e piazza della Repubblica.

Immediatamente trasferita d’urgenza all’ospedale di Caserta, Rosanna Mastroianni è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla milza, che non è bastato a salvarle la vita.

La bambina fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia.

Leggi anche –> Si ferma con l’auto in panne, travolto e ucciso sull’A2: Pompei piange la morte di Tommaso Pirozzi

Minore alla guida della Minicar

Alla guida della Minicar 50 c’era un ragazzo di 17 anni, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

Le Minicar sono le auto per le quali non occorre la patente, ma basta il patentino da ciclomotore (AM) con età minima di quattordici anni.

L’adolescente rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

Da una prima ricostruzione, sembra che madre e figlia stessero attraversando la strada quando sono state travolte dall’auto.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.