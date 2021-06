Incidente a San Giuliano Milanese, si schianta in moto contro il guard-rail: muore a 49anni

I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nel sinistro non sarebbero stati coinvolti altri veicoli.

Incidente a San Giuliano Milanese

Ancora sangue sulle strade: la notte scorsa un motociclista di 49 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in via Emilia, a San Giuliano Milanese.

L’uomo avrebbe perso il controllo della moto – per cause ancora in corso di accertamento – finendo per schiantarsi contro un paracarro.

Alcuni automobilisti hanno allertato il 118 ed un mezzo di soccorso è giunto sul posto in una manciata di minuti.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne, morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell’impatto.

Dai primi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, non sembra vi fossero altri veicoli coinvolti nell’impatto.

I carabinieri di San Donato stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e come mai il centauro abbia perso il controllo del mezzo.

Incidente a Pompei

Lo scorso lunedì un altro drammatico incidente è costato la vita ad un giovane di 33 anni, originario di Pompei.

Tommaso Pirozzi era rimasto in panne con l’auto, così ha accostato e ha cercato di attraversare, quando un’altra vettura è sopraggiunta e lo ha preso in pieno.

Il ragazzo è praticamente morto sul colpo. L’incidente è avvenuto lunedì mattina sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel tratto tra Fratte e Pontecagnano.

Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare: Tommaso Pirozzi è morto sul colpo.

Il giovane era molto conosciuto, non solo a Pompei. La salma del 33enne si trova ora all’ospedale Rummo di Salerno, in attesa dell’esame autoptico.

