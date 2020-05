Incidente Salerno, scontro tra auto sulla provinciale: una vittima e tre feriti gravi

Drammatico incidente stradale a Salerno, sulla strada provinciale 164. Nello schianto ha perso la vita un 37enne di Bellizzi, Loreto Rizzo. Altre 3 persone sono rimaste ferite.

Incidente a Salerno: scontro tra 3 auto. Nel drammatico impatto si è registrata una vittima e 3 feriti.

Incidente a Salerno

Drammatico incidente sulla strada provinciale 164 di Salerno. Come riferisce anche Fanpage, nel violento impatto ha perso la vita un 37enne di Bellizzi, Loreto Rizzo.

La sua auto si è ribaltata ed il 37enne è rimasto schiacciato dalle lamiere. Altre tre persone sono invece rimaste ferite. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente vigili del fuoco e diverse ambulanze.

I 3 feriti sono stati trasportati all’ospedale di Battipaglia. Secondo le prime ricostruzioni, pare che le loro condizioni siano molto gravi.

La dinamica dell’incidente

Dagli accertamenti effettuati sul luogo dell’incidente, pare che una vettura, plausibilmente quella della vittima, sia stata tamponata dalle altre due in arrivo dalla corsia opposta. Gli uomini dell’Arma sono ancora al lavoro per capire la reale dinamica dell’incidente.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli auomobilisti in transito sulla provinciale al momento del tragico impatto. L’auto della vittima, Loreto Rizzo, è andata completamente distrutta. Il 37enne è rimasto bloccato tra le lamiere della vettura. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire ad estrarlo dalla sua auto, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

L’impatto si è rivelato fatale per il 37enne: gli altri 3 feriti verserebbero ancora in gravi condizioni.