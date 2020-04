Incidente Salerno, militare 33enne si schianta con l’auto: morto sul colpo

Gravissimo incidente all’alba di questa mattina a Salerno: un militare di 33 anni è morto sul colpo, dopo essersi schiantato con l’auto.

Drammatico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria. Al volante dell’auto finita fuori strada un giovane di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Incidente a Salerno

Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo al ragazzo alla guida dell’auto. È quanto avvenuto, questa mattina all’alba, sulla Salerno-Reggio Calabria, all’altezza dell’uscita di Eboli.

Come riporta anche Today, nel tragico incidente è rimasta coinvolta un’auto guidata da un militare 33enne di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Si tratta di Lorenzo Tramontano: il giovane si stava recando a lavoro nella caserma di Persano, quando la sua auto si è ribaltata, finendo per schiantarsi contro la barriera laterale dell’autostrada.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, per il militare non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Lo schianto contro la barriera dell’autostrada

I Carabinieri sono al lavoro da questa mattina per accertare le cause dell’incidente mortale avvenuto a Salerno. Pare che l’auto del ragazzo abbia tamponato un camion per poi finire fuori strada, ipotesi questa ancora in corso di accertamento.

La notizia della morte di Lorenzo Tramontano si è immediatamente diffusa nella sua città, e da ormai diverse ore la sua bacheca facebook è un susseguirsi di messaggi di vicinanza alla famiglia e alla fidanzata del giovane.

Gli uomini della Polizia Stradale hanno acquisito i nastri di alcune telecamere della rete autostradale che puntano proprio sul luogo in cui è avvenuta la tragedia e sul tratto immediatamente successivo.

Le immagini potrebbero aiutare a ricostruire con precisione l’esatta dinamica dello schianto e ad identificare eventuali, altre vetture coinvolte nel tragico impatto.