Incidente a Roma, auto finisce fuori strada e si ribalta: morte due ragazze di 16 e 19 anni

Incidente mortale nella notte a Roma: un’auto con a bordo tre giovanissime è finita fuori strada. Due le vittime. Grave una terza ragazza.

Terribile incidente a Roma. Morte due giovanissime. Cosa è accaduto?

Incidente sulla Via Aurelia: auto finisce fuori strada

Un terribile incidente si è verificato nella notte appena trascorsa a Roma. Un’auto, con a bordo tre giovanissime, è finita fuori strada, ribaltandosi più volte.

Come riporta anche Skytg24, il drammatico impatto è avvenuto sulla via Aurelia, vicino alla capitale. Un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata diverse volte, prima di fermarsi.

Nel tragico incidente hanno perso la vita due ragazze giovanissime. Una 19enne, alla guida della vettura, e una passeggera di appena 16 anni. Un’altra ragazza di 19 anni è stata ricoverata in codice rosso al vicino ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Ancora da accertare le cause del terribile schianto. Le 3 ragazze avevano trascorso la serata fuori in una discoteca di Ladispoli e stavano tornando a casa.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Civitavecchia, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare.