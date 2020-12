Rieti, auto finisce in una scarpata: morta una ragazza di 16 anni,...

L’incidente è avvenuto la scorsa notte in via Tancia. Alla guida della vettura, c’era il padre della vittima.

Feriti anche i due genitori. L’auto è finita fuori strada in una zona non protetta dal guardrail.

Incidente a Rieti

Tragedia intorno alle 23 di mercoledì 23 dicembre a Rieti, in via Tancia. Una Toyota Ch-R è finita fuori strada, nel tratto che conduce alla frazione di Poggio Fidoni.

Nel drammatico incidente ha perso la vita una ragazza di 16 anni, che viaggiava in auto con la madre, il padre ed il fratellino più piccolo.

Alla guida dell’auto c’era il padre, che ha raccontato di aver visto dei fari abbaglianti e di aver perso il controllo della macchina, proprio nel tratto di strada non protetto dal guardrail.

La vettura ha fatto un volo di 6 metri ed è finita in una scarpata. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla. La ragazza di 16 anni è deceduta sul colpo, per via delle gravi ferite riportate nell’impatto.

Carabinieri a lavoro per ricostruire la dinamica dell’impatto

Sul posto, come riferisce anche Fanpage, sono giunti anche vigili del fuoco e Carabinieri. I militari dell’Arma stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente e cosa sia davvero accaduto in quegli attimi, prima del drammatico volo, costato la vita ad un’adolescente.

Nell’impatto sono rimasti feriti, anche se in modo lieve, tutti i componenti della famiglia. I tre sono stati trasferiti all’ospedale San Camillo di Rieti.

Intanto, i carabinieri stanno cercando di rintracciare eventuali altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Stando al racconto del padre, infatti, un’auto lo avrebbe abbagliato, impedendogli di vedere la strada.

I carabinieri dovranno anche accertare perché la famiglia fosse in strada dopo le 23 di sera, ora di coprifuoco in tutta Italia.

Non è ancora chiaro se sul corpo della ragazza verrà eseguito l’esame autoptico.