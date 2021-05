Si schianta con l’auto: Stefano Pagano muore tra le braccia del padre, operatore del 118

Il ragazzo, che aveva soltanto 21 anni, è rimasto coinvolto in un terribile incidente la scorsa domenica mattina lungo via Archimede, a Ragusa.

Alla guida dell’auto il migliore amico della vittima, che è ora indagato per omicidio stradale.

Incidente a Ragusa: 21enne si schianta con l’auto

Drammatico incidente la scorsa domenica mattina lungo via Archimede a Ragusa.

Un’auto con a bordo due giovani – per cause ancora in corso di accertamento – si è schiantata contro una ringhiera.

Ad avere la peggio il ragazzo seduto dal lato passeggero, un 21enne di Ragusa, Stefano Pagano, che purtroppo non ce l’ha fatta.

Allertati i soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze, una delle quali guidata proprio dal papà di Stefano, Antonio, operatore del 118.

Appena si è accorto che quel giovane incastrato nell’auto era suo figlio, l’uomo ha iniziato ad urlare.

Ha abbracciato il suo ragazzo e lo ha caricato sull’ambulanza che lo ha trasferito al vicino ospedale. Le speranze di riaverlo con sé si sono spente dopo poche ore: il 21enne è morto per le gravi ferite riportate nell’impatto.

L’amico alla guida non ha la patente: indagato per omicidio stradale

Alla guida dell’auto rimasta coinvolta nel terribile incidente c’era il migliore amico di Stefano.

Il giovane, che non ha mai conseguito la patente di guida, ora è indagato per omicidio stradale.

Stefano aveva già perso la mamma qualche anno fa. Lascia due fratelli e due sorelle.

In queste ore la sua pagina social è inondata di messaggi e post in sua memoria. Tanti gli amici che hanno voluto scrivere qualche parola per un giovane, vittima dell’ennesima tragedia sulle strade.

Nei prossimi giorni, sul corpo del ragazzo potrebbe essere disposto l’esame autoptico.