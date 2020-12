Roma, scende dall’auto e attraversa la Pontina: investito e ucciso da due vetture

La vittima è un operaio 41enne di Cisterna di Latina, deceduto in seguito al drammatico impatto.

L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 33, nella zona di Castagnetta, a Pomezia.

Incidente sulla Pontina

Era sceso dall’auto, per motivi ancora da accertare, quando è stato investito e ucciso da due vetture che sopraggiungevano sulla strada.

La vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla Pontina è un operaio 41enne di Cisterna di Latina, Christian Ricci.

Come riferisce anche Romatoday, all’altezza del chilometro 33, nella zona di Castagnetta, a Pomezia, la vittima ha attraversato la strada, probabilmente per raggiungere la stazione Agip che si trova dall’altra parte.

Quando si è immesso sulla strada, però, due auto l’hanno preso in pieno e l’hanno investito.

Investito da una prima vettura, il suo corpo è stato trascinato per diversi metri da una seconda auto sopraggiunta sull’arteria stradale.

Allertati immediatamente i soccorsi, per Christian non c’è stato nulla da fare.

Strada chiusa e rilievi

Sul posto sono giunti anche i tecnici Anas, che hanno chiuso per diverse ore il tratto di strada su cui è avvenuta la tragedia, in modo da consentire i rilievi.

La Pontina è stata riaperta alle 10:30.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno già ascoltato i due automobilisti coinvolti nel drammatico incidente.

Secondo le prime testimonianze, sarebbe stato impossibile accorgersi della vittima che sopraggiungeva in strada, essendo la Pontina anche un’arteria altamente trafficata e a scorrimento veloce.

Sulla dinamica dell’incidente sono comunque in corso le indagini, che dovranno accertare eventuali responsabilità dei due conducenti che hanno investito il 41enne.

Sul corpo della vittima è stato disposto l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso, anche se non sembrano esserci dubbi in merito.