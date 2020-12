Il drammatico impatto tra la bici ed una Ford è avvenuto questa mattina verso le 7:30 al km 96,700.

Nonostante i soccorsi immediati, per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

Incidente sulla Pontina: morto un ciclista

Un drammatico incidente quello avvenuto questa mattina sulla Pontina, a Terracina, all’altezza del km 96,700.

Un ciclista è stato investito ed ucciso da un’auto in transito sulla strada.

A nulla sono serviti i soccorsi: per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche gli uomini dell’Anas, che hanno momentaneamente chiuso il tratto di strada su cui è avvenuto l’incidente.

Accorsi anche i carabinieri della stazione di Terracina, che hanno effettuato i rilievi per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dei fatti.

Incidente a Putignano: muore una giovane dottoressa

Un altro drammatico incidente si è registrato mercoledì mattina a Putignano.

A perdere la vita Silvia Camilli, dottoressa 32enne originaria di Roma. Silvia stava tornando a casa, quando ha perso il controllo della sua auto, che è finita fuori strada.

La 32enne aveva appena smontato dal turno di notte, al pronto soccorso dell’ospedale di Putignano e stava rientrando nella sua abitazione a Gioia del Colle.

La sua auto, forse per un colpo di sonno, è finita fuori strada e per il giovane medico non c’è stato nulla da fare. La vettura si è ribaltata nell’impatto con il guard rail ed ha terminato la sua corsa nei campi adiacenti alla carreggiata.

Da qualche settimana, Silvia Camilli era stata chiamata a lavorare all’ospedale di Putignano, per far fronte all’emergenza Covid.

La notizia della sua morte ha destato grande tristezza tra i colleghi e quanti la conoscevano a Gioia del Colle, dove Silvia aveva preso casa in affitto appena dopo l’inizio del lavoro nel nosocomio barese.