Incidente Ponte Milvio, tasso alcolemico di 1.4: emergono le parole della sorella

Pietro Genovese è indagato per l’incidente di Ponte Milvio, ma sono ancora tantissimi i dettagli che devono essere messi insieme – soprattutto in merito alla dinamica.

Pietro è il figlio del regista Paolo Genovese, che quella notte a bordo del suo Suv ha investito le ragazze di 16 anni. Dai test che sono stati effettuati è emerso un tasso alcolemico – pari a 1.4 – tre volte quello consentito per legge.

Il ragazzo è sotto shock e ha evidenziato di essere passato con il verde ma di non aver visto le due ragazze. Sembra infatti – come evidenziato da alcuni testimoni e riportato da Corriere e TgCom – che le due amiche abbiano attraversato con il rosso, dopo aver scavalcato il guardrail (dati ancora da verificare e confermare).

La sorella di Pietro ha rilasciato alcune parole al Messaggero riassumendo cosa avrebbe detto il ragazzo tra la disperazione per quanto accaduto:

“non ha bevuto e non ha fumato, ma soprattutto non era al telefono. è passato con il verde come è giusto che sia”