Incidente Ponte Milvio, la lettera di Paolo Genovese alle famiglie delle vittime

Ancora punti oscuri sull’incidente a Ponte Milvio mentre Paolo Genovese scrive una lunga lettera alle famiglie

Paolo Genovese, noto regista e padre di Pietro, ha scritto una lettera ai genitori delle vittime dell’incidente a Ponte Milvio.

L’incidente e le indagini

Pietro ha investito le due ragazze di 16 anni in Corso Francia a Roma. Gaia e Camilla sono morte sul colpo – come indicato dall’autopsia – a seguito del forte impatto sull’asfalto. Sembra, sempre dai risultati, che nessun’altra auto le abbia travolte dopo quella di Pietro.

Mentre il ragazzo è agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio plurimo stradale e nella giornata di domani – 2 gennaio – verrà interrogato dal Pm, continuano le indagini per capire cosa sia accaduto quella notte.

Il legale della famiglia Romagnoli ha – come spieghiamo in questo articolo – sostiene che in quel tratto di strada non esista il semaforo giallo, ma il verde lampeggiante che diventa rosso. È quindi possibile che le due ragazze siano passate con il verde: le indagini sono in corso e sono state anche acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza.

La lettera scritta da Paolo Genovese

Paolo Genovese, il noto e amato regista, aveva subito dichiarato il suo interesse nell’incontrare i genitori delle vittime – chiedendo l’opinione al suo avvocato difensore per capire come muoversi vista la situazione molto delicata.

Come si evince da Il Messaggero, il regista ha accolto l’invito dei legali delle famiglie di Gaia e Camilla che – ad un incontro – avrebbero preferito una lettera.

Il quotidiano romano afferma che Genovese abbia scritto ai genitori una lunga lettera di una pagina e mezzo, recapitata attraverso i legali. Un documento rimasto intimo e per la quale – per ora – non verrà divulgato il contenuto al fine di evitare il caos mediatico che è già molto presente intorno alla vicenda.