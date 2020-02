Brutto incidente per Ficarra, costretto alle stampelle “Vivo per miracolo”: l’annuncio a Striscia La Notizia

Brutto incidente per Ficarra, costretto alle stampelle “Vivo per miracolo”: l’annuncio a...

A poche ore dalla diretta di Striscia la Notizia, incidente per Salvatore Ficarra. Il presentatore siciliano costretto alle stampelle. Ecco cosa è accaduto

Striscia la Notizia è uno dei programmi del pre-serale più seguiti dal pubblico italiano. Negli ultimi anni il pubblico è stato conquistato dall’ironia dei due nuovi presentatori, il duo comico siciliano Ficarra e Picone, che questo Natale hanno sbancato i botteghini con il loro film ‘Il primo Natale’.

Uno dei due conduttori Salvatore Ficarra ha subito un incidente, a poche ore dalla diretta, ed e è attualmente costretto alle stampelle. Scopriamo cosa è accaduto.

Salvatore Ficarra, costretto alle stampelle

‘Vivo per miracolo’, esordisce così il conduttore di Striscia la Notizia, facendo la sua entrata plateale in stampelle.

Il comico si mostra con un piede fasciato, e allora il suo compagno di viaggio gli chiede come si sia ridotto in quelle condizioni:

‘Sono vivo per miracolo. C’è stata una rapina, erano dieci contro di me io ero come un pazzo… li ho lasciati morti a terra!’

Ficarra, cosa è accaduto al presentatore di Striscia la Notizia

Chiaramente la storia della rapina non è altro che uno scherzo del presentatore, che ha ironizzato sull’incidente subito poche ore prima.

Ma cosa è accaduto realmente all’amato conduttore? Pare si sia infortunato durante una partita a calcetto. Ecco cosa ha poi raccontato al pubblico in studio e a casa:

‘Stavo giocando a calcio, abbiamo perso, 12 a 0. Mi sono infortunato al primo tempo, stavo cercando di rubare il pallone per andarmene, per non far finire la partita’

poi il compagno, Picone rimarca:

‘Nonostante l’infortunio è qui, The show must go on!’

ha concluso prima di riprendere con le inchieste della Tg Satirico.