Atroce incidente a Palermo: muoiono Alessia e Chiara di 23 e 22 anni

Un terribile incidente si è verificato il 3 maggio a Palermo e ha provocato la morte di due giovani di 23 anni e 22 anni.

Nelle ultime ore, stanno arrivando ulteriori aggiornamenti sull’incidente che ormai due mesi fa ha sconvolto Palermo.

Un incidente a catena, infatti, aveva coinvolto sei mezzi e aveva causato la morte di une ragazze giovanissime.

Terribile incidente a Palermo

I notiziari stanno tutt’ora raccontando i dettagli relativi a un terribile incidente, che è avvenuto il 3 maggio a Palermo.

L’accadimento ha visto ben sei vetture scontrarsi e causare la morte di due giovani donne.

La comunità siciliana è rimasta sconvolta dalla perdita di due cittadine. A morire sono state Alessia Bommarito, una ragazza di 23 anni che in quel momento era alla guida della sua Panda;

e l’amica Chiara Ziami di 22 anni, anche lei all’interno della vettura.

La dinamica dell’incidente

In base a una prima ricostruzione dell’incidente avvenuto in viale Regione Siciliana, pare che la giovane conducente non fosse né sotto l’effetto di droga né sotto quello dell’alcol o distratta al cellulare.

L’incidente si sarebbe verificato all’altezza del sottopasso di piazzale Einstein, dove le due giovani avevano perso la vita e diverse persone sono invece rimaste ferite.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul caso che ha sconvolto la comunità di Palermo e tutti gli italiani.