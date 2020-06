Drammatico incidente a Palermo, 17enne investito e ucciso mentre attraversa sulle strisce

Incidente nella notte a Palermo. Un ragazzo di 17 anni è morto, dopo essere stato investito, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nel drammatico impatto. La ragazza alla guida dell’auto si è fermata a prestare soccorso dopo il drammatico incidente a Palermo.

Incidente nella notte

Drammatico incidente nella notte a Palermo, nel quartiere Noce. Un ragazzo di 17 anni è stato investito in viale Regione Siciliana.

Come riferisce anche Il Giornale di Sicilia, l’incidente è avvenuto intorno alle 3:50 della notte appena trascorsa, sulla corsi centrale in direzione Catania.

Ad investire il 17enne una giovane di 22 anni a bordo di una Dacia rossa. La ragazza si è fermata a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Stando alle prime testimonianze, pare che il ragazzo stesse attraversando sulle strisce pedonali quando l’auto l’ha travolto.

Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Infortunistica. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del drammatico impatto.

La tragedia di Mattia

Due settimane fa un incidente simile è avvenuto nel quartiere Infernetto di Roma. Un ragazzo di 14 anni, Mattia Reperto, è morto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici.

Erano da poco passate le 22 di domenica 7 giugno, quando in via Francesco Cilea, a pochi metri dalla scuola Mozart, Mattia fu preso in pieno da una Peugeot 108. Alla guida dell’auto un ragazzo di 22 anni.

Il 14enne morì sul colpo, nonostante i tentativi di rianimarlo. I suoi amici hanno ridipinto le strisce pedonali, proprio sulla strada in cui Mattia ha perso la vita.