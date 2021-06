Incidente tra Noicattaro e Torre a Mare, 18enne si schianta col motorino: Davide muore sul colpo

Davide Dell’Aglio, originario di Noicattaro, avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Inutili i soccorsi del 118: il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

Incidente tra Noicattaro e Torre a Mare

Drammatico incidente nella notte tra Noicattaro e Torre a Mare, provincia di Bari.

Un ragazzo di 18 anni, Davide Dell’Aglio, è morto dopo essersi schiantato con il motorino.

L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di giovedì sulla strada Provinciale 57 tra Noicattaro e Torre a Mare.

Davide era in sella al suo scooter, quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo.

Il tutto sarebbe avvenuto mentre usciva da una rotatoria. Nell’impatto, il ragazzo ha perso il casco ed ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Gli automobilisti in transito hanno allertato l’ambulanza. Nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 sono giunti sul posto, ma per Davide non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto qualche minuto dopo l’arrivo dei soccorsi.

Disposto l’esame autoptico

Nella zona dell’incidente non ci sono telecamere, saranno i rilievi a chiarire la dinamica dello schianto.

Sul corpo del ragazzo sarà effettuato l’esame autoptico. Al momento dello schianto sembra che il ragazzo fosse da solo e che non vi siano altri mezzi coinvolti nell’incidente.

La morte di Davide Dall’Aglio ha scosso la comunità di Noicattaro, dove il giovane viveva insieme alla famiglia.

Tanti i messaggi in suo ricordo pubblicati nelle ultime ore dagli amici, sconvolti da una tragedia improvvisa ed inaspettata.