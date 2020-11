Il drammatico schianto si è verificato questa mattina intorno alle 6:40 sulla strada provinciale, tra Casoria e Casalnuovo.

La vittima si è schiantata contro un tir ed è morto carbonizzato tra le fiamme del suo furgone.

Incidente sulla Circumvallazione di Napoli

Drammatico incidente quello avvenuto questa mattina tra i comuni di Casoria e Casalnuovo, sulla circumvallazione esterna di Napoli. Intorno alle 6:40, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ha impattato contro un tir.

Come riferisce anche L’Occhio di Napoli, ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un ragazzo di 29 anni, che è rimasto intrappolato nel mezzo, che ha preso fuoco.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco ed ambulanza, ma il giovane è rimasto intrappolato nel furgone ed è morto carbonizzato. Nulla è stato possibile fare per salvarlo.

Il conducente del tir, trasferito d’urgenza in ospedale, versa invece in gravi condizioni.

Notizia in aggiornamento.