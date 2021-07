Incidente mortale sull’Ancona-Orte: muore 15enne travolta dal treno

Un terribile incidente ha sconvolto gli italiani e ha causato la morte di una giovane 15enne, la cui vita è stata stroncata troppo presto.

Poche ore fa, è arrivato l’annuncio della morte di una giovane donna sull’Ancora-Orte.

La ragazza è deceduta dopo essere stata travolta dal treno.

Terribile incidente sull’Ancona-Orte

I notiziari stanno tutt’ora raccontando i dettagli relativi a un drammatico incidente, che è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella provincia di Fabriano, nelle Marche.

L’avvenimento terribile ha visto lo scontro di un treno con una giovane 15enne, che purtroppo ha perso la vita.

Subito dopo l’accaduto, sono giunti immediatamente i soccorsi, che non hanno potuto fare a meno di constatare la gravità della situazione.

La giovane è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Engles Profili, dove è stato possibile soltanto costatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente

In base a una prima ricostruzione, la 15enne sarebbe stata investita dal convoglio che rientrava nella stazione.

Il macchinista si sarebbe trovato di fronte la giovane senza poter far nulla per evitarla.

l convoglio ferroviario coinvolto nell’incidente è il treno regionale 19811, che di solito è impegnato lungo la tratta tra Ancona e Fabriano.

Il treno in questione era partito alle 15:40 dal capoluogo ed era atteso a Fabriano in ritardo di circa dieci minuti.

La tragedia si è consumata all’altezza del binario 2. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero portato all’incidente. Per il momento, non si esclude neanche la posta del suicidio, visto che la ragazza non aveva con sé alcun bagaglio o zaino.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul caso che ha sconvolto la comunità di Fabriano e tutti gli italiani.