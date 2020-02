Terribile incidente mortale a Pisa dove ha perso la vita un neonato di 2 mesi dopo che è scoppiato l’airbag. Ecco cosa è accaduto.

Un incidente mortale a Pisa dove è rimasta coinvolta una intera famiglia, ma il piccolo di due mesi non è sopravvissuto all’impatto.

Neonato di due mesi muore dopo incidente stradale

È accaduto ieri pomeriggio alle ore 16 lungo una strada a quattro corsie. Un tamponamento che ha coinvolto una intera famiglia e altre due autovetture, per cause che sono ancora da accertare.

Brandon, questo il nome del neonato di due mesi, era sull’auto insieme alla sua famiglia dentro l’ovetto, posizionato sul sedile passeggero anteriore. Alla guida il padre e sui sedili posteriori la mamma e il fratellino di tre anni.

A seguito del forte tamponamento è scoppiato l’airbag e ha colpito in pieno il viso del piccolo, davanti agli occhi dei genitori. Immediato il trasporto in ospedale a Cinisello, dove il piccolo ha subito un delicato intervento al cervello: purtroppo il neonato non è sopravvissuto, decedendo poco dopo a causa anche del trauma toracico.

Il neonato è morto alle ore 22.30 nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvargli la vita.

La madre e il fratellino di tre anni sono stati trasferiti in ospedale, ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. Non note – per ora – le condizioni degli altri automobilisti coinvolti nell’incidente.

Sulla dinamica di questo incidente stanno indagando i vigili urbani, per avere maggiori dettagli su cosa sia accaduto e come. Nelle prossime ore maggiori informazioni e aggiornamenti in merito alla triste vicenda.