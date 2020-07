Incidente a Milano, auto si schianta contro un furgone: morti due ragazzi di 28 anni

Drammatico incidente nella notte a Milano: un’auto si è schiantata contro un furgone a Gorgonzola. Per i due 28enne a bordo della vettura non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri sono al lavoro per accertare la dinamica del drammatico incidente avvenuto a Milano e le eventuali responsabilità.

La ricostruzione dell’incidente

Drammatico incidente nella notte tra venerdì e sabato a Gorgonzola, Milano. Come riferisce anche Milanotoday, il sinistro è avvenuto lungo la strada Padana Superiore.

Due ragazzi di 28 anni hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto poco dopo le due di notte. I due ragazzi, uno residente a Gorgonzola e l’altro a Cassina de’ Pecchi, erano a bordo di un’auto che si è schiantata contro un furgone, proveniente in direzione opposta.

Alla guida del furgone un 24enne di Brasiano.

Secondo una prima ricostruzione, pare che l’auto su cui viaggiavano le due vittime, sia finita fuori strada. L’impatto è stato violentissimo.

Il furgone è finito in un fossato ai margini della strada. Il 24enne che lo guidava, estratto dai vigili del fuoco, è stato trasferito al San Raffaele di Milano. Il ragazzo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due ragazzi a bordo dell’auto sono morti sul colpo. I vigili sono riusciti ad estrarli dalle lamiere dell’auto dopo circa 3 ore.