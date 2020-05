Incidente nella metro A di Roma: uomo incastrato tra il muro e un convoglio

Drammatico incidente nella metro A di Roma nella serata di ieri, lunedì 25 maggio. Un uomo è rimasto incastrato tra il muro e il treno in partenza.

Il 52enne, di origini asiatiche, è stato immediatamente trasferito, in codice rosso, all’ospedale San Camillo di Roma. L’incidente nela metro A è avvenuto alla fermata Piazza di Spagna.

Incidente metro A

Drammatico incidente nella metro A di Roma, alla fermata Piazza di Spagna. Come riferisce anche Fanpage, nella serata di ieri, un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Non è ancora stata resa l’identità del 52enne, di origini asiatiche. Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire quanto accaduto ed accertare quanto successo nella metro A della capitale.

Quando è avvenuto l’incidente, l’uomo si trovava sulla banchina in direzione Anagnina. Per cause ancora da accertare è improvvisamente finito sui binari. Il macchinista al comando del treno che stava entrando in stazione non è riuscito a frenare in tempo e lo ha travolto: l’uomo è rimasto incastrato tra il treno ed il convoglio in arrivo.

Soccorso dai Vigili del Fuoco

Sul posto sono immediatamente arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il 52enne rimasto incastrato. Trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma, le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi per via del forte impatto con il convoglio.

Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, anche quella di un possibile gesto volontario. Sul posto anche gli uomini della Polizia Scientifica, per i rilievi del caso.

La metro A di Roma è rimasta chiusa a lungo, in entrambe le direzioni, per un’oretta circa.

La circolazione è poi ripresa regolarmente. Atac ha annunciato che presto arriveranno nuovi bus.