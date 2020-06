Si terranno oggi i funerali di Luna, la 15enne morta in un incidente a Lecce la scorsa domenica. Ancora intubato l’amico che guidava il motorino.

Parla l’investitore della ragazzina, che si è detto profondamente addolorato per quanto accaduto. L’incidente è accaduto intorno alle 22 di domenica sera, in via Giovanni Paolo II a Lecce.

La morte di Luna

Incidente mortale a Lecce la scorsa domenica sera, intorno alle 22. Una ragazza di 15 anni ha perso la vita, mentre era a bordo di uno scooter, guidato da un amico.

Il drammatico impatto è avvenuto in via Giovanni Paolo II a Lecce. Lo scooter su cui viaggiava la ragazza ha impattato contro un’auto. Ad avere la peggio proprio lei, Luna, seduta dietro.

La 15enne è morta sul colpo, l’altro ragazzo è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi del capoluogo. Le sue condizioni sono ancora gravi, ma non sarebbe più in pericolo di vita.

Illese le due persone che viaggiavano a bordo della vettura. Il conducente dell’auto è stato sottoposto agli esami tossicologici e all’alcol test che hanno dato entrambi esito negativo.

Il papà della ragazza, bloccato in Marocco per motivi di lavoro, è riuscito a fare rientro in Italia.

L’ultimo saluto a Luna

Si terranno oggi alle 16 i funerali della ragazza, morta nel drammatico incidente. Come riferisce anche Fanpage, l’appuntamento è per oggi presso il Duomo di Lecce.

Ai funerali potranno partecipare soltanto 15 persone, per le restrizioni anti-covid.

I genitori vestiranno Luna da ballerina. La danza era la sua più grande passione. A breve avrebbe infatto dovuto sostenere un provino alla Scala di Milano.

L’uomo che l’ha investita si è detto sotto choc per quanto accaduto.

“Non riesco a darmi pace”

sono le sue parole, riporate anche da altri quotidiani locali. Intanto è stata aperta un’inchiesta per accertare le responsabilità dell’incidente, costato la vita alal 15enne.