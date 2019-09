Lutto nel mondo della musica , è morta all’età di 30 anni la cantante americana Kylie Rae Harris : ” Una tragica fatalità”

Il mondo della musica è in lutto: è morta una delle cantanti più seguite e amate in America, Kylie Rae Harris. La giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale, ecco cosa è successo.

Kylie Rae Harris: muore in un incidente

Una donna giovane e piena di talento: Kylie Rae Harris. La cantante americana era conosciuta per la sua voce ed è divenuta uno dei volti più amati della musica country. Kylie, mamma di una bambina di sei anni, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale. L’artista, originaria del Texas, è deceduta a causa dello schianto dell’auto sui cui era al bordo per giungere al Big Barn Music Festival nel New Mexico.

Kylie, poco prima dell’impatto con un’auto pirata, ha condiviso su IG un video che, ad oggi, pare un macabro scherzo del destino. Nel dettaglio, la cantante americana si è rivolta in lacrime ai suoi seguaci affermando che proprio in quei luoghi aveva perso alcuni dei suoi cari: i nonni e il padre. Qualche minuto dopo, la sua auto è stata coinvolta in un incidente dove ha perso la vita anche una ragazza di appena sedici anni. Il pirata della strada, ubriaco, è ancora in fuga.

Le parole della cantante prima di morire

Come riporta Fanpage, la ragazza aveva raccontato la sua storia poco prima di morire:

“Ho trascorso gli ultimi 20 anni della mia vita venendo spesso a Taos perché mio padre, le mie sorelle, i miei nonni vivevano qui e mio zio vive ancora qui. Tutti quelli che abitavano qui però sono morti, eccetto mio zio. Anche mio padre non c’è più.

E poi ha aggiunto: