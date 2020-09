Incidente Cremona, con la tuta alare urta l’ultraleggero: l’ultimo volo di Alex e Stefano

Il paracadutista avrebbe tranciato l’ala con la tuta alare. Il mezzo è andato in fiamme, precipitando nel vuoto.

Per Alessandro Tovazzi e Stefano Grisenti non c’è stato nulla da fare.

L’incidente a Livrasco

È avvenuto tutto nel giro di pochi secondi, quando l’ultraleggero, guidato da Stefano Grisenti, 54enne di San Secondo Parmense, è precipitato nel vuoto nelle campagne del cremonese.

Pochi istanti prima da quell’aereo si era lanciato Alessandro Tovazzi, 41enne di Arco di Trento, paracadutista esperto.

Qualcosa però dev’essere storto, perché il 41enne ha urtato il velivolo con la sua tuta alare. Come riferisce anche Fanpage, quando l’aereo è precipitato, infatti, era senza un’ala.

Tra i testimoni della tragedia, anche un cacciatore, che ha raccontato agli inquirenti di aver sentito un forte boato, poi ha visto l’ultraleggero cadere in picchiata.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Tovazzi sarebbe stato l’ultimo di altri cinque paracadutisti a lanciarsi con la tuta alare.

Nel volo, però, avrebbe urtato l’ala facendo perdere a Grisenti il controllo dell’ultraleggero, che avrebbe preso fuoco prima di precipitare.

I corpi delle due vittime sono stati ritrovati qualche ora dopo in un campo. Nonostante il celere intervento di vigili del fuoco ed ambulanza, per Tovazzi e Grisenti non c’è stato nulla da fare.

Avviata un’indagine

Gli inquirenti e l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) hanno avviato un’inchiesta sul drammatico incidente avvenuto a Livrasco.

Sia Tovazzi che Grisenti erano dei professionisti, quello di ieri non era il primo volo. Alessandro Tovazzi era appassionato di sport estremi, tra cui anche il paracadutismo. Lo scorso 17 settembre, sulla sua pagina facebook, l’ultimo post: un collage di foto per raccontare un tour sulle Dolomiti, durato 4 giorni.

Stefano Grisenti era un pilota esperto dello Sky Team Cremona: proprio ieri aveva compiuto 54 anni.