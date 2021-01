Cosenza, Irene Trifilio muore a 19 anni: in gravi condizioni i tre amici che viaggiavano con lei

Cosenza, Irene Trifilio muore a 19 anni: in gravi condizioni i tre...

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, sulla statale 18 tra San Nicola Arcella e Scalea.

Estratta dalle lamiere dell’auto, per la 19enne non c’era ormai più nulla da fare.

Incidente nel cosentino

Stavano rientrando a casa a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza, quando la loro auto è finita fuori strada e per una giovane di 19 anni non c’è stato nulla da fare.

È morta così Irene Trifilio, 19enne di San Nicola Arcella.

Il drammatico incidente in cui è rimasta coinvolta insieme ad altri 3 amici è avvenuto nel pomeriggio di venerdì sulla Statale 18, tra San Nicola e Scalea.

Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, per Irene non c’era ormai più nulla da fare.

Sembra che la giovane sia stata sbalzata fuori dall’abitacolo e i soccorsi si sono rivelati inutili.

I tre amici che viaggiavano con lei sono stati ricoverati in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza.

La dinamica dell’incidente

Come riferisce anche Fanpage, la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.

Di certo è che la Renault Twingo su cui viaggiavano i 4 amici è finita fuori strada mentre percorreva la Statale 18, tra San Nicola Arcella e Scalea.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre i tre amici della vittima dalle lamiere dell’auto.

Alla guida della vettura c’era uno dei 3 ragazzi rimasti gravemente feriti. Il giovane potrebbe essere incriminato per omicidio stradale.

Sembra che nel drammatico incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo.

