Incidente Corso Francia, le motivazioni della sentenza: “Genovese faceva una gara di sorpassi”

Depositate le motivazioni della sentenza, costata una condanna ad 8 anni di carcere per Pietro Genovese, il figlio del noto regista, imputato per l’incidente in cui persero la vita Gaia e Camilla.

I legali di Genovese avevano chiesto una condanna a due anni e 6 mesi con pena sospesa per l’incidente di Corso Francia.

La tragica morte di Gaia e Camilla

Era da poco passata la mezzanotte del 22 dicembre 2019, quando quando Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann furono travolte da un’auto in Corso Francia a Roma, nei pressi di Ponte Milvio.

Alla guida dell’auto che le travolse c’era Pietro Genovese, figlio del noto regista Paolo.

Il ragazzo, che era in macchina con altre due persone, risultò positivo all’alcoltest. Il tasso alcolico era infatti di 1,4, il triplo di quello consentito per legge ad un neopatentato.

Genovese procedeva ad una velocità di 90 Km/h, mentre su Corso Francia il limite è di 50 Km orari.

Le versioni sull’incidente di Corso Francia furono da subito discordanti. Gli amici di Pietro Genovese raccontarono che Gaia e Camilla erano sbucate fuori dal nulla e sarebbe stato impossibile vederle.

Altri testimoni raccontarono invece di aver visto le due ragazze attraversare vicino al semaforo, altri ancora che le adolescenti erano lontane dalle strisce e che avevano scavalcato il guardrail.

Procura rigetta la richiesta di patteggiamento

Nel giugno dello scorso anno, la Procura ha respinto la richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati di Pietro Genovese.

Per il giovane, che causò l’incidente di Corso Francia, era stata chiesta una condanna a due anni e sei mesi di reclusione con pena sospesa.

Se la Procura avesse accettato la richiesta di Genovese, il ragazzo non soltanto non sarebbe finito in carcere, ma non avrebbe dovuto fare nemmeno fare i servizi sociali.

Il 20enne ha potuto comunque accedere al rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena.

La sentenza di condanna

Lo scorso 18 dicembre Pietro Genovese è stato condannato ad 8 anni di carcere per duplice omicidio stradale.

“NESSUNO PUÒ CAPIRE QUELLO CHE SENTO, SONO SOLO DI FRONTE A QUESTA COSA”

aveva detto il ragazzo alla vigilia della sentenza.

Stando alla ricostruzione della difesa del ragazzo, le due vittime avrebbero attraversato Corso Francia in un tratto in cui sarebbe stato impossibile evitarle, anche per via della pioggia e del buio.

Per la procura, invece, Pietro Genovese stava utilizzando il cellulare mentre era al volante.

Un fattore, che insieme al tasso alcolico superiore al limite consentito, avrebbe quindi compromesso la sua capacità alla guida.