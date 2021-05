Terribile schianto a Corciano, morta una bimba di 4 anni: la madre in gravissime condizioni

Ferite in modo meno grave altre due persone, che viaggiavano a bordo dell’altra vettura coinvolta nello schianto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì tra Migiana e Mantignana.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto, tra cui quella su cui viaggiavano la donna e la piccola.

Scontro frontale tra due auto

È ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica del terribile scontro avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Corciano – Perugia – e costato la vita ad una bambina di appena 4 anni.

La piccola era in auto con la madre, quando la loro vettura si è scontrata con un’altra auto proveniente in direzione opposta.

Non sono ancora chiari i motivi dello scontro tra le due vetture. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per la piccola non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso.

La madre della bambina è stata invece ricoverata in codice rosso all’ospedale di Perugia. Le sue condizioni sono gravissime.

La dinamica dell’incidente

Feriti in modo lieve anche i due occupanti della seconda vettura.

Come anticipato, non sono ancora chiare le cause dello scontro, né la dinamica esatta dell’incidente.

Lo schianto è avvenuto nel comune di Corciano, tra Migiana e Mantignana.

Sul luogo del tragico schianto si è recato anche Cristian Betti, sindaco di Corciano.

“Siamo scioccati, basiti, distrutti. A nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l’abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo”

ha detto il primo cittadino.