Il drammatico schianto, costato la vita ad un bambino di appena 4 anni, è avvenuto a Casal Velino, Salerno.

Ferita anche la sorellina di Emanuele, che è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli.

L’incidente al ritorno da scuola

Erano da poco passate le 13 di lunedì, 1° febbraio, quando a Casal Velino, in provincia di Salerno, si è verificato un drammatico incidente.

Un’auto con a bordo una donna e i suoi due figli di 4 e 6 anni è finita fuori strada. Prima si è schiantata contro un albero, poi ha terminato la sua corsa ribaltandosi su un fianco.

Ad avere la peggio è stato il piccolo Emanuele E., 4 anni appena, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il bimbo, che aveva ancora indosso il grembiulino della scuola, è morto sul colpo.

I sanitari lo hanno trasferito all’ospedale San Luca, dove purtroppo non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.

La mamma e la sorellina più grande sono rimaste ferite, ma non in modo grave.

Simona Brangi come ogni giorno stava rientrando a casa, a Casal Velino, dopo aver prelevato i suoi bambini dalla scuola.

I tre avevano quasi raggiunto casa quando sulla Sp274, meglio nota come Pedemontana, è avvenuto il drammatico incidente.

Non è chiaro come mai l’auto sia uscita di strada, si ipotizza per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ma saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a dirlo con chiarezza.

Mamma ricoverata sotto choc

La mamma del piccolo Emanuele non ha riportato ferite gravi, ma per lei si è reso necessario il ricovero in ospedale, per via del tremendo choc provocato dalla morte del bimbo.

La sorellina del piccolo Emanuele è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, per accertare che non abbia subito microfratture alla testa.

Urla di dolore quelle del padre di Emanuele, quando all’ospedale San Luca ha saputo che per il suo bimbo non c’era ormai più nulla da fare.