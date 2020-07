Incidente a Catania, 24enne perde il controllo della moto: morto sul colpo

Drammatico incidente questa mattina a Catania. Un ragazzo di 24 anni ha perso il controllo della moto su cui viaggiava.

Incidente a Catania: morto un ragazzo di 24 anni

Drammatico incidente questa mattina sulle strade di Catania. Come riferisce anche Il Giornale di Sicilia, un giovane di 24 anni ha perso la vita, dopo aver sbandato con la sua moto.

Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è sbandato, perdendo il controllo del mezzo.

L’impatto col suolo è stato terribile: il 24enne ha battuto il volto sul cordolo della carreggiata. Non è chiaro se indossasse il casco, che è stato rinvenuto ad un centinaio di metri dal luogo dell’incidente.

La tragedia è avvenuta intorno alle 7.50 di questa mattina, in via Passo Gravina, all’altezza dell’Ascoli Tomaselli.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Un medico di passaggio ha prestato i primi soccorsi, che si sono rivelati inutili.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i Carabinieri e i vigili urbani per i rilievi del caso. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

S’indaga ora sulle possibili cause dell’incidente, che potrebbe essere dipeso dalla velocità sostenuta con cui viaggiava la vittima. Ipotesi tutta da accertare.

Intanto il corpo del ragazzo è stato trasferito all’obitorio, in attesa delle disposizioni per il funerale.