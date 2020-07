Incidente a Castel Volturno, 19enne muore al ritorno dal mare: grave il fratello gemello

Drammatico incidente a Castel Volturno, nel pomeriggio di ieri. Un ragazzo di 19 anni è morto sul colpo, il fratello gemello è ricoverato in gravi condizioni.

I due stavano rientrando dal mare, quando è avvenuto il drammatico schianto. Nell’incidente diu Castel Volturno è morto Salvatore Carmellino, originario di Villa Literno, Caserta.

Motorino si schianta contro un’auto

Drammatico incidente nel pomeriggio di ieri a Castel Volturno, Caserta. Come riferisce anche Il Mattino, nel terribile schianto è morto un ragazzo di 19 anni, Salvatore Carmellino, originario di Villa Literno, nel casertano.

Il 19enne era in sella al motorino, insieme al fratello gemello, quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è schiantato contro un’auto, che proveniva in direzione opposta.

Non è ancora chiara la dinamica dell’impatto, né se a provocare il sinistro sia stata la vettura o lo scooter.

Salvatore Carmellino è stato sbalzato lontano dal motorino ed è morto sul colpo. Il fratello ha riportato diverse ferite ed è stato trasferito in ospedale, dov’è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada tra Pinetamare e via Porchiera, a Castel Volturno.

Tanti i messaggi di cordoglio per ricordare il 19enne che ha perso la vita nel tragico schianto.

“Arrivederci Totore, non esistono parole per un dolore così. Lasci un vuoto incolmabile”

è solo uno dei tanti post che hanno invaso la bacheca facebook del ragazzo.

Ore d’ansia anche per le sorti del fratello gemello del 19enne, ricoverato in gravi condizioni.