Silvia Camilli, la giovane dottoressa morta in un incidente dopo il turno di notte in ospedale

Silvia Camilli, la giovane dottoressa morta in un incidente dopo il turno...

La 32enne lavorava all’ospedale di Santa Maria di Putignano, provincia di Bari.

Sulla strada provinciale ha perso il controllo della sua auto e per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente al rientro dal turno di notte

Stava tornando a casa a Gioia Del Colle, dopo aver lavorato in ospedale, quando la sua auto è finita fuori strada e per Silvia Camilli, dottoressa 32enne di Roma, non c’è stato nulla da fare.

La giovane ha avuto un terribile incidente sulla strada provinciale di Putignano ed ha perso il controllo della sua auto.

Per la 32enne, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

La giovane dottoressa era stata in servizio al pronto soccorso dell’ospedale barese e stava tornando a casa, a Gioia del Colle.

Con la sua auto è finita fuori strada. La vettura si è ribaltata nell’impatto con il guard rail e per Silvia nulla è stato possibile fare. I sanitari accorsi sul luogo del sinistro hanno solo potuto constatarne del decesso.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9:30.

S’indaga sulla dinamica del sinistro

Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Non è chiaro cosa abbia provocato la perdita del controllo della vettura.

Plausibilmente un colpo di sonno, a seguito del quale Silvia Camilli non è riuscita a gestire più la sua auto ed è finita nei campi adiacenti alla Provinciale, dopo essersi ribaltata più volte.

Come riferisce anche Today, la 32enne era una specializzanda dell’Università Tor Vergata di Roma.

Da qualche settimana aveva preso servizio all’ospedale di Putignano, proprio per far fronte all’emergenza Covid. Silvia era entusiasta del suo lavoro e felice di rendere un servizio alla cittadina che l’aveva ormai adottata.

Sgomenta la comunità di Gioia Del Colle, dove la giovane dottoressa era molto conosciuta e ben voluta.

Tanti i messaggi di cordoglio lasciati da amici e colleghi di lavoro sulla sua bacheca Facebook.