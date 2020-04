Incidente a Bacoli, moto si schianta contro un furgone: 48enne perde la vita

Incidente mortale a Bacoli, in provincia di Napoli. Una moto è finita contro un furgone: una donna di 48 anni ha perso la vita.

Drammatico incidente a Bacoli: una moto si è schiantata contro un furgone. Nell’impatto è morta una donna di 48 anni.

Incidente a Bacoli

Drammatico incidente nella notte a Bacoli, in provincia di Napoli. Una moto è finita contro un furgone. Come riporta anche Napolitoday, alla guida del mezzo c’era un uomo, che è stato sbalzato via dalla sella.

Dietro di lui, la vittima: una donna 48enne di origini polacche e residente a Giugliano, comune in provincia di Napoli.

La donna è stata sbalzata per diversi metri e, nonostante indossasse il casco, per lei non c’è stato nulla da fare. L’uomo alla guida della moto è stato trasferito in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Aperta un’inchiesta

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare che la motocicletta su cui viaggiava la vittima sia sbucata da una stradina secondaria, proprio mentre il furgone che l’ha travolta transitava in via Scalandrone.

È lì che è avvenuto il tragico impatto: la moto è stata presa in pieno dal furgone, che ha sbalzato la vittima e l’uomo che era in sella con lei.

Nonostante l’immediato arrivo sul posto dei sanitari del 118, per la 48enne non c’è stato nulla da fare. Il magistrato ha disposto il sequestro del furgone e della moto, oltre all’autopsia sul corpo della vittima, che sarà effettuata nei prossimi giorni.

Sul caso indagano i Caranìbinieri della Compagnia di Pozzuoli, che accerteranno eventuali responsabilità e l’esatta dinamica del tragico impatto. L’identità della vittima non è ancora stata resa nota.