Incidente Alcamo, il padre si risveglia dal coma. L’ira della fidanzata: “Basta! Non era drogato”

L’incidente di Alcamo ha fatto perdere la vita a due bambini e ora il padre si risveglia da coma, ignaro dell’incidente. La fidanzata tuona e chiede di smetterla con le notizie “false”

L‘incidente di Alcamo contro il muro di cemento ha fatto perdere la vita a due fratelli. Ora il padre si è risvegliato da coma e deve affrontare tutta la dura verità.

L’incidente in auto mortale di Alcamo

Sarebbe dovuta essere una gita in macchina con i suoi figli, ma si è trasformata in tragedia. Fabio Provenzano era in auto con i due fratellini avuti da un precedente matrimonio, ha postato un video su Facebook e poi il buio totale.

Fabio ha perso il controllo della sua auto, schiantandosi contro un muro di cemento che ha fatto sbalzare tutti e tre fuori dall’abitacolo: il figlio più grande è morto sul colpo, mentre il più piccolo ha combattuto sino a quando il suo corpo non ha più retto – decedendo pochi giorni fa.

Il brutto destino di Francesco e Antonio, morti per un incidente violento in auto. Il padre sino a ieri era in coma farmacologico, ora sveglio ma – come definiscono i medici – irrequieto e agitato tanto da trattarlo con dei sedativi.

Resta in prognosi riservata e al momento non è dato sapere se conosce già la verità sui figli o meno.

L’ira della fidanzata di Fabio Provenzano

Valeria Vivona, fidanzata di Provenzano, invia una lettera a PartinicoLive per riassumere tutta la sua rabbia e dire la verità su alcune notizie diffuse dai media.

Evidenzia che l’uomo non fosse drogato – come emerso a seguito delle analisi del tossicologico – ma che tutti abbiano approfittato della situazione per fare scandalo: