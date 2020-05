Incidente ad Agrigento, Federica Aleo non ce l’ha fatta: morta dopo 3 mesi di coma

Non ce l’ha fatta la 26enne Federica Aleo, coinvolta in un incidente stradale lo scorso 2 febbraio. La ragazza è morta dopo 3 mesi di coma.

Una drammatica notizia arriva da Canicattì, Agrigento: Federica Aleo è morta all’ospedale di Caltanissetta, dov’era ricoverata dopo un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta.

Incidente a Canicattì

Era il 2 febbraio scorso quando Federica Aleo, 26 anni, era in macchina accanto all’amico Lorenzo Miceli, 28 anni.

Nel drammatico incidente avvenuto a Canicattì, come evidenzia anche Fanpage, il ragazzo morì sul colpo, mentre Federica, trasferita d’urgenza all’ospedale di Caltanissetta, rimase in coma.

La ragazza subì diversi interventi chirurgici al torace e alla testa, nel tentativo di rimarginare i gravi traumi riportati durante il drammatico impatto. Per il ragazzo che viaggiava con lei non ci fu purtroppo nulla da fare: Lorenzo, ex consigliere comunale di Ravanusa, morì sul colpo.

Gli altri due giovani, seduti sul sedile posteriore della vettura, rimasero feriti, ma le loro condizioni non sono mai state preoccupanti.

Nell’incidente non furono coinvolte altre vetture.

Federica non ce l’ha fatta

Federica Aleo, che lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento a Canicattì, non ce l’ha fatta. La drammatica notizia ha raggiunto la sua città, che in questi 3 mesi non ha mai smesso di sperare che la ragazza si risvegliasse.

La 26enne, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Caltanissetta, non è mai uscita dal coma. Questa mattina la drammatica notizia.