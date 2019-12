Incidente aereo: morte le nove persone a bordo. Tra loro due modelle che avevano pubblicato un’ultima story su Instagram

Ultraleggero si schianta poco primo dell’atterraggio. Tutti morti a bordo. Cosa è accaduto?

Incidente aereo: ultraleggero si schianta

Si trovava a poche miglia dalla pista di atterraggio quando, per motivi ancora da accertare, si è schiantato senza lasciare scampo alle 9 persone a bordo.

È quanto accaduto nel Sudamerica, in Venezuela, dove un aereo ultraleggero King Air 100 si è schiantato a 5 miglia dall’aeroporto do Caracas. A bordo del velivolo, come riporta Il Messaggero, 7 passeggeri e 2 piloti: nessuno di loro è riuscito a salvarsi.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, quando il velivolo si stava preparando all’atterraggio: qualcosa però è andato storto e l’ultraleggero ha perso quota, schiantandosi sull’asfalto.

Le vittime del tragico schianto

Tra le vittime dell’incidente aereo, due modelle, molto note su Instagram: Ana Fois e Alejandra Contreras. Ana Fois, modella venezuelana, aveva pubblicato un’ultima story su Instagram poco prima del tragico schianto.

A bordo dell’ultraleggero c’erano anche due imprenditori coinvolti in affari illeciti. Mariano Diaz Ramirez, uno dei 2 imprenditori, era stato già denunciato per riciclaggio di denaro e traffico di droga.

L’altra vittima era Humberto Vivanco, indagato per corruzione.

La notizia della morte dei 2 indagati ha scatenato non pochi commenti sul web, dove molti si sono detti felici per l’incidente aereo avvenuto in Venezuela. Il procuratore a capo delle indagini ha condannato pesantemente l’esultanza del popolo di internet, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. Certo è che l’aereo fosse partito senza alcun problema né alcuna richiesta di aiuto era stata fatta durante il volo. Le autorità venezuelane sono giunte sul luogo dello schianto per accertare che non vi fossero sopravvissuti.

Sarà la scatola nera a chiarire le cause del tragico schianto costato la vita a 9 persone.