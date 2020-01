Aereo si schianta dopo il decollo: nessun sopravvissuto tra le 176 persone a bordo

Incidente aereo: un Boeing 737 si è schiantato poco dopo il decollo. Delle 176 a bordo nessuno è riuscito a salvarsi

Aereo con 176 persone a bordo si schianta: cosa è accaduto?

Incidente aereo

Tragico schianto aereo in Iran, dove un Boeing 737 ha perso quota ed è precipitato poco dopo il decollo.

Erano le 5 del mattino, ora locale, quando un Boeing 737 della compagnia Ukraine International Airlines è partito dall’aeroporto di Teheran. Come riporta anche Il Fatto Quotidiano, poco dopo il decollo, l’aereo ha iniziato a perdere quota, precipitando in un campo alla periferia della capitale.

Il primo ministro Goncharuk ha escluso la possibilità di un attacco terroristico. L’ipotesi più plausibile è che, a causare il tragico impatto, sia stato un problema tecnico.

L’aereo, diretto a Kiev, era partito alle 5 di questa mattina, con oltre un’ora di ritardo, ma non è riuscito a raggiungere neppure l’altitudine finale, perché il pilota ha perso subito il controllo del velivolo.

Morte 176 persone

Le persone a bordo dell’aereo sono tutte morte: dei 176 passeggeri deceduti, 9 erano i membri dell’equipaggio. Le vittime sono di diverse nazionalità, tra loro anche tedeschi e svedesi.

Restano ancora da accertare le cause di quanto accaduto. L’Aviazione civile dell’Iran ha fatto sapere del ritrovamento in buone condizioni di una delle 2 scatole nere del velivolo. Proseguono le ricerche per ritrovare anche la seconda scatola nera che potrà aiutare a chiarire la dinamica e le cause della perdita di quota e del successivo schianto del Boeing 737.

Un guasto tecnico che sembra essere la causa più plausibile ma anche quella meno ovvia, visto che l’ultimo controllo effettuato sull’aereo risale ad appena due giorni fa.

La compagnia Ukraine Airlines ha fatto sapere che il velivolo è scomparso dai radar pochi istanti dopo il decollo e non è stata registrata nessuna richiesta di aiuto da parte del personale di bordo.