Incidente sulla A4, morto un 30enne: travolto dopo essere sceso dall’auto

Terribile incidente sulla A4: un ragazzo di 30 anni è morto dopo essere stato investito. La vittima era scesa dall’auto perché aveva tamponato un’altra vettura.

Incidente sulla A4 questa mattina poco dopo le 6: morto un 30enne. Cosa è accaduto?

Incidente sulla A4

Terribile incidente quello avvenuto questa mattina sull’autostrada A4, all’altezza di Settimo Torinese.

Come riporta anche La Stampa, un ragazzo di 30anni sarebbe sceso dalla sua auto, per controllare i danni alla vettura. Aveva appena impattato contro un’Alfa Romeo e probabilmente voleva assicurarsi che fosse tutto a posto.

Quando è sceso dall’abitacolo, però, è avvenuto l’irreparabile: una ragazza, alla guida di una Polo, in arrivo da Torino, ha preso in pieno il 30enne, uccidendolo sul colpo.

Per Fabio Costantino, di San Germano Vercellese, non c’è stato nulla da fare.

La giovane, sotto choc per l’accaduto, avrebbe raccontato di non essersi assolutamente resa conto della presenza del ragazzo.

La vittima morta sul colpo

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: nonostante gli immediati soccorsi, il ragazzo non ce l’ha fatta.

Altre due persone sono rimaste coinvolte nell’incidente sull’autostrada. Soccorsi dai sanitari del 118, le loro condizioni non sono preoccupanti.

A seguito dell’incidente, la Polizia Stradale ha provveduto a chiudere il tratto di autostrada tra Settimo e Volpiano, il che ha provocato diversi chilometri di coda.

Ieri mattina, sull’A2 per Cosenza è avvenuto un incidente molto simile a quello di oggi. Un uomo è stato travolto ed ucciso da un tir che viaggiava in direzione Cosenza.

La vittima, operaio di una ditta di traslochi, era scesa dall’auto, quando il camion lo ha preso in pieno, uccidendolo sul colpo.

La ragazza che con la sua auto ha investito il 30enne Fabio Costantino potrebbe ora essere indagata per omicidio stradale.