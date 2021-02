Maxi tamponamento sull’A32, coinvolte una ventina di auto: due vittime

Numerose sono anche le persone rimaste ferite. A causare lo schianto sarebbe stato il fondo stradale ghiacciato.

Un incidente di grandi dimensioni è avvenuto questa mattina sul tratto autostradale che percorre la Val di Susa, in Piemonte, nei pressi della galleria Serre La Voute.

Nel maxi tamponamento a catena sono rimaste coinvolte una ventina di auto.

Secondo le prime notizie, come riferisce anche Fanpage, l’incidente ha causato almeno due vittime, ma molti sarebbero anche i feriti.

Venti persone sono state trasferite negli ospedali di Rivoli e Susa. Due feriti più gravi sono stati invece ricoverati al Cto di Torino.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e mezzi di soccorso.

🔴 Intervento in atto sull’autostrada #A32 #Torino – Bardonecchia al km 52 per un incidente stradale con 25 veicoli convolti: una persona deceduta, #vigilidelfuoco al lavoro per soccorrere alcuni automobilisti bloccati nelle proprie autovetture [#13febbraio 12:00]

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 13, 2021