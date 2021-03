Soccorre le vittime di un incidente, Riccardo Maestrale travolto e ucciso a 22 anni: grave il fratello

Il dramma si è consumato nella tarda serata di giovedì sull’autostrada A20 Palermo Messina.

Per il giovane militare non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso ed il successivo trasferimento al Policlinico di Messina.

L’incidente in A20

Era in auto con il fratello, quando, sull’Autostrada A20, all’altezza del viadotto Tarantonio, tra gli svincoli autostradali di Giostra e Villafranca, si è accorto di un grave tamponamento.

Così, Riccardo Maestrale, militare 22enne originario di Milazzo, ma in servizio a Cosenza, si è fermato per prestare soccorso.

Proprio in quel momento è sopraggiunta un’altra auto, una Ford Ecosport, che ha travolto i due fratelli.

Il conducente non si sarebbe accorto della presenza dei due giovani sulla carreggiata.

Ad avere la peggio è stato proprio Riccardo, che è morto per le gravi ferite riportate, nonostante l’immediato ricovero al Policlinico di Messina.

Le condizioni del fratello della vittima

Il fratello del giovane militare è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale. Il giovane versa in gravi condizioni.

Nel tamponamento tra l’auto e il tir sono rimaste ferite altre due persone, entrambe ricoverate al Policlinico di Messina.

Sul luogo dell’incidente sono giunte diverse squadre di Vigili del Fuoco e Polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi.

