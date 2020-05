Gravissimo incidente sull’A13 nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 23 maggio, nel tratto Bologna-Padova. A scontrarsi due auto.

Una persona è morta ed altre 4 sarebbero rimaste ferite. L’incidente in A13 si è registrato al chilometro 9, all’altezza di Bentivoglio, nel bolognese.

Incidente A13

Ancora sangue sulle strade. Un terribile schianto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A13 Bologna Padova. Il drammatico impatto, come riferisce anche La Repubblica, si è registrato al chilometro 9, all’altezza di Bentivoglio, Bologna.

Nel tragico incidente in A13 si sarebbero scontrate due auto. Per il conducente di una delle due vetture coinvolte nell’impatto non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Altre 4 persone sono invece rimaste ferite.

Una delle due auto coinvolte nell’incidente si sarebbe ribaltata, finendo fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, vigii del fuoco e ambulanza.

Presente anche l’elisoccorso per il trasferimento in ospedale delle persone rimaste ferite nel drammatico sinistro. La Polizia indaga sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità.

Il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione del capoluogo emiliano è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, in attesa dei rilievi.

In direzione Bologna si sono registrati diversi chilometri di coda.

Incidente a Caserta: morto un ragazzo di 24 anni

Lo scorso 10 maggio un altro drammatico incidente si era registrato in provincia di Caserta. Antonio Pinto, 24 anni, stava percorrendo l’ultimo tratto della strada che collga due cità del casertano, quando ha perso il controllo della sua moto.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il 24enne, che lo scorso febbraio si era laureato, è morto sul colpo. Nel drammatico incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

La moto del ragazzo ha impattato contro il guard-rail, mentre percorreva l’ultima curva della variante che lo avrebbe riporatto a casa.